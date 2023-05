Aeroportul din Cluj a fost cel mai tranzitat din Romania in martie, dupa cel din Capitala, arata datele Asociatiei Aeroporturilor din Romania.Astfel, in martie in Cluj au fost inregistrati un numar de 211.882 de pasageri, cei mai multi intr-un aeroport din provincie, la mare distanta de celelalte - dar considerabil in spatele traficului inregistrat in Otopeni in luna mentionata, de peste un milion de pasageri.Dupa cel din Cluj, cele mai tranzitate aeroporturi din tara au fost, in martie, ... citeste toata stirea