Aeroportul din Cluj a inregistrat una dintre cele mai mari cresteri in transportul de pasageri in primul trimestru din acest an si a transportat jumatate din marfurile imbarcate in Romania, conform datelor Institutului de Statistica publicate in aceasta dupa-masa.In trimestrul I 2022, comparativ cu trimestrul I 2021, s-a inregistrat crestere in transportul de pasageri de la 916,5 mii pasageri la 3085,7 mii pasageri, respectiv de 3,4 ori, in timp ce transportul de marfuri a crescut cu 41,8%, ... citeste toata stirea