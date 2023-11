Aeroportul International Avram Iancu Cluj alaturi de Consiliul Judetean Cluj si compania aeriana TAROM au sarbatorit astazi in premiera absoluta, pasagerul cu numarul 3.000.000 inregistrat pe aeroportul clujean, in anul 2023. Evenimentul istoric a reprezentat un reper deosebit de important pentru aeroport dar si pentru regiunea pe care o deserveste.Atingerea acestui record din punct de vedere al traficului de pasageri are o dubla semnificatie: recuperarea traficului de pasageri inregistrat ... citeste toata stirea