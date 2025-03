Aeroportul International Cluj face istorie. Zboruri mai verzi cu combustibil sustenabil

OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din sud-estul Europei, furnizeaza, in 2025, Aeroportului International Cluj Avram Iancu combustibil de aviatie sustenabil (SAF), un pas important pentru reducerea emisiilor de carbon in transportul aerian. Prin acest parteneriat, Aeroportul International Cluj si OMV Petrom isi reafirma angajamentul de a sustine tranzitia energetica si de a adopta solutii sustenabile in sectorul aviatiei.Zboruri mai prietenoase cu mediulDin ianuarie 2025, ... citește toată știrea