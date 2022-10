Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) tine "la sertar" licitatiile pentru supravegherea lucrarilor la autostrazi si drumuri expres, unele lansate de mai bine de un an si jumatate, acuza fostul secretar de stat in Transporturi in timpul mandatului USR, Horatiu Cosma."Fara acest "caine de paza" al lucrarilor executate corect, constructorii sunt incurajati sa faca rabat de la calitate in favoarea profitului personal", arata acesta. "Aceste contracte de supervizare ... citeste toata stirea