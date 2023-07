Afaceri de aproape 300 de milioane de lei si profit de zece milioane de euro anul trecut pentru cea mai mare companie de software listata la bursa de valori din Bucuresti, AROBS Cluj.E vorba de AROBS Transilvania Software, care a publicat azi rezultatele financiare pentru anii 2022, 2021 si 2020 in cadrul demersurilor pentru listarea pe Piata Principala a BVB, in conditiile in care acum titlurile se tranzactioneaza pe piata secundara AeRO."Urmatorul nostru obiectiv vizeaza finalizarea ... citeste toata stirea