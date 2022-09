Affidea Romania a achizitionat centrul Medsan din Cluj

Affidea Romania - subsidiara locala a Grupului international Affidea, lider european in servicii avansate de diagnostic imagistic, ambulatoriu si tratament - a achizitionat Centrul Medsan din Cluj-Napoca.In luna iulie a acestui an Affidea anuntat achizitia a doua centre medicale Phoenix in Deva si Alba Iulia. Cele doua clinici furnizeaza servicii de imagistica medicala (RMN, CT, Dexa), precum si consultatii in diverse specialitati medicale (Neurochirurgie, Oncologie, ... citeste toata stirea