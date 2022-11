AFM lanseaza program de finantare pentru dezvoltarea infrastructurii de reincarcare a masinilor electrice, de 500 de milioane de lei

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a lansat un nou program de finantare pentru dezvoltarea infrastructurii de reincarcare a masinilor electrice, prin Agentia Fondului pentru Mediu."Avem o crestere spectaculoasa in Romania a vanzarilor de masini electrice. Este un semnal ca, pe de o parte, populatia intelege din ce in ce mai bine importanta transportului nepoluant, pe de alta parte, este rezultatul clar al programului Rabla Plus. In paralel insa, acest efort trebuie sustinut si ... citeste toata stirea