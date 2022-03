Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca: In ce conditii pot munci pe teritoriul Romaniei cetatenii ucraineni

Cetatenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul tarii noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic. Dupa dobandirea unei forme de protectie internationala, cetatenii ucraineni care vor sa lucreze in Romania, se pot inregistra in evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca beneficiind astfel, gratuit, de masurile de stimulare a ocuparii, transmite Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.Cetatenii ... citeste toata stirea