Agentii imobiliari si cumparatorii de locuinte se asteapta ca anul imobiliar 2023 sa aduca scaderi de preturi pe piata rezidentiala (Sondaj)

Mai bine de jumatate dintre agentii imobiliari (58%), dar si 59% dintre cumparatorii participanti la un sondaj se asteapta ca anul imobiliar 2023 sa aduca scaderi de preturi in categoria locuintelor de vanzare, in timp ce la capitolul locuintelor de inchiriat ambele categorii prevad usoare cresteri, conform celui mai recent studiu realizat in randul utilizatorilor Storia.ro si OLX, in perioada 21 decembrie 2022 - 09 ianuarie 2023.La capitolul evolutiei dobanzilor la creditele ipotecare din ... citeste toata stirea