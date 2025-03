Ajutoare financiare pentru 2,5 milioane de romani. Cand intra banii in conturi si cine poate beneficia de aceste sume

Pensionarii cu venituri reduse vor primi in curand prima parte din ajutorul financiar promis de Guvern, dupa ce s-a renuntat la majorarea generala a pensiilor prin indexare. Sprijinul financiar, in valoare totala de 800 de lei, va fi acordat in doua transe, iar prima - in cuantum de 400 de lei - urmeaza sa fie distribuita in luna aprilie.Totusi, multi dintre beneficiari considera ca suma este insuficienta, spunand ca nici nu le ajunge pentru pregatirea mesei de Paste.Conform estimarilor, ... citește toată știrea