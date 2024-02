Alimentele care s-au scumpit cel mai mult in ultima luna. Ce arata cifrele oficiale ale INS

Rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere in prima luna din 2024, inregistrand un plus de 7,4% fata de ianuarie 2023, dupa ce serviciile s-au scumpit de la an la an cu 10,9%, marfurile nealimentare cu 7,36% si alimentele cu 5,6,%, potrivit datelor INS publicate miercuri.Aceste cifre indica o crestere semnificativa a preturilor in diverse sectoare ale economiei, reflectand o presiune mai mare asupra consumatorilor care fac fata cu greu cheltuielilor.Indicele preturilor de consum in luna ... citește toată știrea