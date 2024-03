Alimentul de baza care s-a scumpit enorm in ultimii trei ani. E de nelipsit de pe masa consumatorului roman!

Cartoful este alimentul nelipsit din din casele romanilor, care insa s-a scumpit enorm in ultimii trei ani, arata datele Institutului National de Statistica.Pentru alimentele precum oua, carne de pui, ulei, cartofi, faina si zahar, romanii platesc aproape dublu fata de acum trei ani. Cartofii s-au scumpit cel mai mult in acest interval.In hipermarketuri pretul porneste de la aproape 3,3 lei si poate ajunge la aproape 5 lei, iar in piete diferentele nu sunt mult mai mici.In 2021, potrivit ... citește toată știrea