Alin Tise se jura ca "brandul Clujana nu va disparea", dar acum nu are nicio solutie

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, institutia care este proprietara fabricii si a brandului Clujana, spune ca unitatea nu va disparea."Vreau sa spun ca fabrica nu va disparea. Ea nu va disparea ca brand Clujana. Brandul si activele, ce aveau ei, sunt la judet si sunt securizate. Ma refer la ce aveau ei in momentul respectiv, adica cladirea fabricii si magazinele de vanzare. Clujana mai are aproximativ 1.000 de metri care sunt sub cladirea fabricii. Despre atat vorbim. Restul ... citeste toata stirea