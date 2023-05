Alstom, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul tehnologiei de transport la nivel global, are in acest moment deschise 110 de pozitii pentru Romania, arata site-ul de cariere al grupului.Alstom produce o gama complexa de tehnologii de transport, de la trenuri de mare viteza, metrouri sau tramvaie, pana la sisteme de infrastructura de transport la cheie sau solutii de mobilitate electrica. Grupul este prezent in 63 de tari, avand o echipa globala de 80.000 de angajati. Aproape jumatate ... citeste toata stirea