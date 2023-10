Preturile din industria imobiliara sunt mai mari de la un an la altul si, cu toate ca nu se mai cumpara nimic, refuza sa scada.Analistul economic Iancu Guda a sustinut, zilele trecute, ca sunt motive pentru ca preturile locuintelor sa scada."Daca sunt un dezvoltator care are credite in derulare la banci, la furnizori si nu construiesc pe capital propriu, nu este o problema de a lua o decizie (de a scadea sau nu pretul - n. red) care sa-mi convina sau nu, este o problema de supravietuire", a ... citeste toata stirea