Incepand de anul acesta, legea privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani s-a schimbat! Chiriasii se pot trezi cu Politia Locala la usa! Agentii pot merge din usa in usa sa le ceara locatarilor contractele de comodat, de chirie sau actele de proprietate, pentru a descoperi cine sta in chirie fara sa declare.Potrivit noii legi, persoanele care locuiesc la alta adresa decat cea inscrisa in buletin pot primi amenzi daca nu solicita schimbarea ... citeste toata stirea