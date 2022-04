Amenda pentru rovinieta in functie de masina, 2022. De cate ori poti fi amendat

Sanctiunile pentru soferii prinsi fara rovinieta au crescut, iar CNAIR are instalate peste 100 de camere pentru control. La sfarsitul lunii martie 2022, Guvernul a modificat legislatia pentru a majora cuantumul amenzilor pentru soferii prinsi in timp ce circula pe autostrazi sau drumuri nationale fara rovinieta.Potrivit legislatiei, in cazul in care un sofer circula fara rovinieta, autoritatile il pot sanctiona in termen de cel mult patru luni, iar dupa depasirea acestui termen, fapta se ... citeste toata stirea