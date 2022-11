Amenzi de 380.000 de lei pentru furnizori de energie electrica

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat cu 380.000 de lei sase furnizori de energie electrica. Institutia spune ca a demarat actiuni de control la principalii furnizori, ca urmare a numeroaselor sesizari privind neemiterea facturilor de energie electrica.Actiunile de control au avut ca tematica verificarea modului in care, in perioada 01.04.2022 - 30.09.2022, furnizorii si-au respectat obligatia de a emite facturi conform perioadei de facturare convenita cu ... citeste toata stirea