Amenzi de pana la 2500 de lei pentru romanii care locuiesc la bloc si incalca aceasta lege. Ce trebuie sa verificati in permanenta

Autoritatile le recomanda locatarilor de bloc sa verifice periodic daca caile de acces sunt libere, pentru a permite evacuarea rapida in caz de urgenta, fara a pune in pericol viata oamenilor.Potrivit legislatiei anti-incendiu aflata in vigoare, lacatele sau alte lucruri care blocheaza caile de acces trebuie eliminate imediat pentru a asigura o evacuare rapida a persoanelor in caz de urgenta. Mai exact, articolele 107 si 110 interzic orice obiect care blocheaza sau care afecteaza circulatia, ... citește toată știrea