Amenzi de zeci de mii de euro in magazinele retelei Penny din Cluj, ce au constatat inspectorii OPC

Amenzi de zeci de mii de euro in magazinele retelei Penny din Cluj, doar intr-o saptamana, dupa ce inspectorii de la Protectia Consumatorului au constatat o multime de nereguli.Astfel, saptamana trecuta inspectorii OPC au verificat cele sase magazine ale retelei din Cluj, cu amenzi de 190.000 de lei, adica aproximativ 40.000 de euro, in cadrul unei campanii tematice la nivel national. Pentru neregulile constatate, comisarii CJPC Cluj au aplicat 12 amenzi, aud at trei avertismente si au oprit ... citeste toata stirea