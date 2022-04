Amenzi de zeci de mii de euro la Cluj intr-o singura saptamana intr-o campanie a Inspectiei Muncii, cele mai multe din tara dupa Bucuresti.Doar in saptamana 25-31 martie, cea mai recenta pentru care exista raportari la Inspectia Muncii, in Cluj au fost date amenzi de 111.500 de lei, adica peste 20.000 de euro, in nu mai putin de 101 controale efectuate, care s-au soldat cu 60 de amenzi. E unul dintre cele mai amendate judete, in intervalul respectiv doar in Sibiu si Bihor fiind date mai multe ... citeste toata stirea