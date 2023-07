Protectia Consumatorilor Cluj a gasit nereguli la doua firme care vindeau produse alimentare la Jazz in the Park.Redam mai jos integral comunicatul celor de la Protectia Consumatorilor Cluj:"Ca urmare a unor aparitii in spatiul public, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj s-a autosesizat si a desfasurat, in perioada 01-02.07.2023, prin CJPC Cluj, sub coordonarea comisarului sef al Regiunii, Lucian Rus, au desfasurat 2 actiuni de control in ... citeste toata stirea