Inspectorii de munca din Cluj au verificat activitatea a 91 de statii GPL si /sau benzinarii din judetul Cluj. Au fost aplicate un numar de 108 masuri in vederea remedierii neconformitatilor constatate.Un numar de 19 angajatori au fost sanctionati contraventional cu 21 de amenzi in valoare totala de 67.500 lei."Amenzile au fost aplicate pentru: primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilita in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, ... citeste toata stirea