Romanii petrec extrem de mult timp in trafic. Motiv pentru care este imposibil ca, din cand in cand, sa nu fie implicati in diverse accidente usoare sau tamponari. Cele mai multe accidente petrecute pe teritoriul tarii noastre sunt insa minore si se pot finaliza cu intelegere intre soferii implicati. Sau chiar o intelegere parafata in fata organelor de ordine.Ce trebuie sa facem in cazul unui accidentIn cazul unui accident de circulatie usor, soferul implicat are la dispozitie 24 de ore pentru ... citeste toata stirea