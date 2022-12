ANAF a emis un ordin intern pe final de an pentru a strange mai multi bani. Isi "colinda" contribuabilii intre 27 si 30 decembrie

Lucian Heius, presedintele ANAF, a dispus administratiilor judetene, administratiei marilor contribuabili si Antifraudei sa actioneze in perioada 27-30 decembrie 2022, pentru maximizarea colectarii veniturilor bugetare in scopul realizarii nivelului programat.Astfel, conform unui document obtinut de Profit.ro, ANAF trebuie sa verifice declaratiile depuse si obligatiile fiscale scadente in aceasta perioada si sa actioneze acolo unde considera necesar prin contactarea telefonica sau echipe mixte ... citeste toata stirea