O noua metoda de inselaciune in Romania care te poate lasa fara bani in cont! Aceasta ii vizeaza pe romani si este facuta chiar in numele ANAF.Mai mult decat atat, romanii sunt sunati de pe numarul call center-ului ANAF si le sunt cerute date personale, inclusiv date cu privire la conturile bancare.Reprezentantii ANAF au anuntat ca, in realitate, romanii nu sunt sunati niciodata de pe numarul din call center-ul ANAF si nu le sunt cerute date personale.Astfel, daca primiti un astfel de apel ... citeste toata stirea