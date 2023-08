Inspectorii antifrauda desfasoara controale in masa la operatorii economici din HORECA, privind cota TVA aplicabila bauturilor preparate pe baza de cafea sau ceai.Conform recentei interpretari ANAF, cota TVA aplicabila acestor bauturi ar fi trebuit sa fie de 19%, insa operatorii din sector au aplicat o cota TVA de 9% de la inceputul acestui an, astfel cum prevedeau si dispozitiile legale. In cadrul controalelor inopinate, inspectorii calculeaza diferenta de 10% din pretul de vanzare al ... citeste toata stirea