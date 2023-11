Romanii care au avere atat in Romania, cat si in strainatate, mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul in lei, vor fi verificati de ANAF, conform unui proiect de ordin pus in dezbatere publica.Romanii asteapta si un proiect prin care ANAF sa verifice vilele si masinile de lux cumparate de bugetari, care in mod normal nu si le-ar permite din salariile pe care le au.Echivalentul in lei al celor 25 de milioane de euro este calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimarii ... citeste toata stirea