ANAF pune tunurile pe 71.000 de contribuabili. Sunt in situatia de a li se face sesizari penale

Peste 71.000 de contribuabili sunt in prezent in situatia ca ANAF sa le faca sesizari penale pentru ca au retinut, fara sa vireze la bugetul statului, o serie taxe, sustine seful ANAF, Lucian Heius.Termenul de gratie de 60 de zile a fost depasit in cazul a peste 71.000 de contribuabili, iar ANAF, ca ultima masura de preventie, le va trimite acestora notificari cu situatia sumelor datorate la stat, dar si cu instrumentele de esalonare/restructurare pe care le pot accesa, a declarat pentru ... citeste toata stirea