ANAF scoate la licitatie mai multe automobile! Cu cat se vinde un Range Rover din 2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala scoate la licitatie mai multe automobile, printre care si un Range Rover din 2008, second hand, licitatia avand loc in data de 27 Mai, de la ora 11:30.ANAF Dolj scoate la vanzare un Range Rover din 2008, second hand, cu pretul de pornire de 36.300 de lei. Licitatia va avea loc in data de 27 mai, de la ora 11:30, iar daca sunteti interesati, va puteti adrea sediului institutiei din Filiasi."Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia ... citește toată știrea