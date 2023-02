ANAF si DNA s-au pus pe vanat averi. Campanie de verificat neveste si soacre

A inceput vanatoarea de averi! Demnitarii, nevestele si soacrele tremura in fata inspectorilor ANAF si DNA. Romanii bogati sunt cei cu avere de peste 25 de milioane de euro, spune ANAF. Toti vor fi verificati de Fisc, mai ales cei in jurul carora exista suspiciuni ca au obtinut averile prin evaziune fiscala.Potrivit institutiei conduse de Lucian Heius, prin "roman bogat" se intelege "persoana fizica rezidenta fiscal in Romania, care detine o avere, atat in Romania, cat si in strainatate, ... citeste toata stirea