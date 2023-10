Influencerii pot castiga de la cateva sute, pana la zeci de mii de euro pentru o postare, ceea ce ii ajuta sa castige milioane de euro pe an.De exemplu, cele trei firme ale lui Dorian Popa au avut afaceri nete de peste 3,3 milioane de lei in 2022. Artistul a declarat ca in cea mai slaba luna a castigat in jur de 40.000 de euro, iar in lunile bune acest venit se dubleaza.Firma Adelinei Pestritu, care are in paralel si un magazin de haine, a avut o cifra de afaceri neta de 1,9 milioane de lei ... citeste toata stirea