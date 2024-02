Analist economic: Salariile functionarilor publici s-au dublat fata de acum sapte ani. Polonia, la dublu populatie, are mai putini bugetari

Sectorul privat este tot mai "obez", pe an ce trece, ajungand ca in 7 ani angajarile sa se dubleze.Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finantelor, numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in decembrie 2023, de 1.292.559, cu 13.564 mai multe comparativ cu ianuarie 2023.Analistul economic Adrian Negrescu: "Angajarile continua in domeniul public, fara niciun fel de grija legata de finantarea sistemului de stat, de deficitul bugetar care se ... citește toată știrea