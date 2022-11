Analiza a economistilor de la UBB: Energia si alimentele au contribuit cel mai mult la cresterea inflatiei in Romania si UE

Cele mai importante componente ale inflatiei sunt energia si alimentele, atat in Romania, cat si in UE. Inflatia din Romania (13,4%) se afla peste media UE (10,9%), fapt ce se datoreaza in mare parte acestor doua componente, arata datele urmarite de echipa de economisti a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care deruleaza proiectul de cercetare Romanian Economic Monitor. Acestia au surprins grafic evolutia inflatiei in ultimii doi ani, pe componente. ... citeste toata stirea