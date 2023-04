In luna martie, pretul mediu al apartamentelor, raportat la numarul de anunturi, a fost de 1.453 euro/metru patrat, cu 2% mai mic decat in luna anterioara, conform unei analize a platformei Storia, care a urmarit datele pentru primele 10 orase din tara ca numar de anunturi.CLUJ-NAPOCA: In luna martie, pretul mediu pe metru patrat ponderat pentru apartamentele vechi din Cluj-Napoca a ramas la fel ca in luna precedenta, dar a crescut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Pretul ... citeste toata stirea