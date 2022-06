ANALIZA - Atentie, soferi! Pretul benzinei si motorinei va putea urca pana la 10-11 lei. De ce plafonarea ar face mai mult rau decat bine

Cresterea pretului benzinei si motorinei este o problema infinit mai mare pentru romani, decat cresterea pretului la gaze si energie, sustine prof. Dumitru Chisalita, presedintel al Asociatiei Energia Inteligenta. Acesta sustine ca plafonarea pretului la pompa ar face mult mai rau decat bine si ca masura ar duce la instalarea penuriei de combustibil in Romania, in cateva luni. In plus, oprirea livrarilor prin conducta CPC pana la portul Novorossiysk - Rusia va ingreuna importurile de titei. ... citeste toata stirea