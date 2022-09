Analiza: Bugetele romanilor atunci cand pornesc in cautare de locuinte/ Clujenii se pregatesc cu cele mai mari sume

Capitala preturilor imobilare pe sectorul rezidential are si cumparatorii care se pregatesc cu cele mai mari bugete, arata o analiza imobiliara. In Bucuresti, chiria medie catre care se orienteaza cei care cauta locuinta este de 330 de euro pe luna pentru un apartament de doua camere. In Cluj-Napoca, oras "faimos" pentru preturile si chiriile sale mari, utilizatorii ofera 350 de euro lunar, arata analiza Imoradar.ro, agregator de anunturi imobiliare. In privinta achizitiei de locuinte, cel mai ... citeste toata stirea