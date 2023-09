Peste o treime dintre romanii care cauta locuinte de inchiriat (40%) sunt pregatiti sa aloce pentru acest scop un buget cuprins intre 201-300 de euro, arata un studiu realizat de Storia.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX. Aceasta in conditiile in care in marile orase din tara, proprietarii cer chiar si pentru garsoniere peste 200 de euro pe luna.Storia.ro, platforma de imobiliare lansata de OLX, a realizat un studiu in randul romanilor care sunt sau vor fi in cautarea unei locuinte de ... citeste toata stirea