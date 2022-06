Analiza CFA: Preturile imobiliarelor din principalele orase sunt supraevaluate/ Analistii vad o scadere a preturilor in urmatorul an

Cei mai multi analisti financiari considera ca preturile imobiliarelor din principalele orase sunt supraevaluate si vad o scadere a preturilor in urmatorul an, arata un sondaj derulat de CFA Romania, citat de Economedia."Este de remarcat reducerea, in continuare, a ponderii respondentilor care cred ca preturile proprietatilor imobiliare rezidentiale din marile orase vor creste in urmatoarele 12 luni (8,0%, cel mai mic nivel din septembrie 2020), concomitent cu majorarea ponderii ... citeste toata stirea