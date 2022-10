Analiza. Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat in 2021 o crestere de peste 30% in 2021, cea mai mare din ultimii 10 ani

Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat cea mai mare crestere din ultimii 10 ani, de peste 30%, ajungand la maximul istoric de 58,1 miliarde de lei in 2021, potrivit studiului anual KeysFin "Sectorul agricol din Romania". Cifra e cu 35% peste cea din 2017.Pentru 2022, analistii KeysFin estimeaza consolidarea sectorului pana in apropierea sau chiar depasirea nivelului record atins in 2021, de 58 de miliarde de lei, in baza presiunilor inflationiste si a subventiilor acordate de ... citeste toata stirea