Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi sunt orasele in care se realizeaza cele mai multe tranzactii de vanzare si inchirieri, iar cel mai mare interes pentru achizitionarea de case se raporteaza in Oradea, Arad si Craiova, arata o analiza realizata de Storia.ro - platforma de imobiliare lansata de OLX.In topul oraselor in care proprietatile de pe Storia.ro s-au vandut cel mai rapid comparativ cu media din ultimul an, din principalele orase ale tarii, se regaseste orasul Bucuresti, urmat de Sibiu si ... citeste toata stirea