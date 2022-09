Analiza. Clujul are peste 200 de proiecte in domeniul HoReCa si e unul dintre cela mai atractive din tara pentru investitorii din acest sector

Clujul se situeaza pe locul trei in topul national al proiectelor HoReCa, conform datelor de final de august al IBC Focus, companie care monitorizeaza piata locala a constructiilor.Potrivit datelor monitorizate prin platforma VICTA.ro, in 2022 au fost identificate 3525 proiecte HoReCa la nivel national. Cumulat, acestea ocupa o suprafata de 16,8 milioane mp si presupun o investitie estimata la 52,8 miliarde lei.Prima pozitie in topul judetelor cu cele mai multe astfel de investitii este ... citeste toata stirea