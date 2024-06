Analiza - Cum au evoluat in ultimul an cele mai mari zece fabrici din Cluj/ O companie a avut o crestere absolut spectaculoasa EXCLUSIV

Cele mai mari 10 fabrici din judetul Cluj au avut, in medie, o crestere la toate capitolele (cifra de afaceri, profit, numar de angajati)Stiri de Cluja facut o analiza a rezultatelor financiare din bilanturile celor mai mari 10 companii din judetul Cluj care activeaza in industria prelucratoare. Am comparat rezultatele raportate pentru anul 2023 cu cele din 2022, pentru a vedea modul in care multiplele crize din ultimii ani au afectat industria clujeana.Precizare : situatiile financiare ... citește toată știrea