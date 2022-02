Analiza de final de an 2021: Cluj-Napoca, pe primul loc in clasamentul national al oraselor cu cele mai mari preturi la apartamente. Preturile cerute au trecut de 2000 de euro/mp

Pe primul loc in clasamentul national al oraselor cu cele mai mari preturi se situeaza in continuare Cluj-Napoca (cu o medie de 2.060 de euro pe metru patrat util, dupa un avans de 5% la trei luni), arata datele platformei Imobiliare.ro, intr-o analiza de final de an 2021.Interesul pentru achizitia de locuinte s-a mentinut la un nivel ridicat, in ciuda situatiei create de Covid-19, iar piata rezidentiala autohtona si-a continuat trendul ascendent si in al patrulea trimestru din 2021, releva ... citeste toata stirea