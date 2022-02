Analiza de santiere: Clujul este judetul cu cele mai multe investitii in 2021, regiunea Nord-Vest atrage cei mai multi dezvoltatori

Clujul este judetul cu cele mai multe investitii in 2021, iar zona de Nord-Vest e cea mai activa pe piata constructiilor si contabilizeaza 4.968 de proiecte, monitorizate pe parcursul anului 2021, arata datele Construct Intelligence, o analiza a IBC Focus, companie care monitorizeaza santiere la nivel national. Ceea ce inseamna 20% din totalul de proiecte monitorizate in toata tara in perioada analizata, transmite Economedia.ro.Clujul este judetul cu cele mai multe investitii in 2021, fiind ... citeste toata stirea