Analiza. Decalajul salarial intre femeile si barbatii din Romania. De la statistici oficiale optimiste de 3,3% la realitatea din piata muncii, de 23%

Romania se afla in statisticile europene pe penultimul loc (ultimul fiind ocupat de Luxemburg) in ceea ce priveste decalajul salarial femei - barbati, cu doar 3,3%, fata de o medie a tarilor UE de 14,1%. Decalajul este calculat ca raport intre salariul mediu al barbatilor si cel al femeilor.In Romania, dar si in general, in tarile din spatiul ex-comunist nu au probleme de echitate salariala si incluziune, pentru ca, istoric, femeile au fost incadrate in campul muncii cot la cot cu barbatii de ... citeste toata stirea