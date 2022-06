Analiza economica: Romania se indrepta inspre o criza de personal in sectorul Educatiei

Mai putin de 1 din 10 profesori din Romania are varsta sub 30 de ani, iar tara noastra se indreapta spre o criza de personal puternica in sectorul educatiei, arata o analiza Frames. In urmatorii 10 ani, este posibil ca peste 50% dintre profesori sa iasa la pensie, astfel ca educatia unei intregi generatii ar ramane sub semnul intrebarii. Asta mai ales in conditiile in care nivelul salarial extrem de redus va face ca si migratia catre locuri de munca mai bine platite sa se accentueze. O solutie ... citeste toata stirea