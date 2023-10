Un articol recent publicat de Bloomberg a estimat ca Romania ar putea depasi Polonia in privinta dezvoltarii economice chiar inainte de finalul acestui an. Aceasta estimare pare sa fie una optimista, spune echipa de economisti a Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care deruleaza proiectul de cercetare Romanian Economic Monitor si fac un calcul privind perspectivele evolutiei PIB/ cap de locuitor, la paritatea puterii de cumparare. Luand in calcul ... citeste toata stirea