Din 2020 pana la inceputul sezonului estival 2023, numarul cetatenilor straini din afara UE care au primit drept de sedere in Romania a crescut cu peste 55%, arata informatiile furnizate de Inspectoratul General de Imigratie publicate intr-o analiza G4Media.ro. In aceeasi perioada analizata, numarul celor care au venit in Romania sa munceasca a crescut de 2,5 ori si coincide cu adancirea crizei fortei de munca din tara noastra. Datele arata ca, desi Romania a depasit numarul de angajati straini ... citeste toata stirea